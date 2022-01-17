الهلال: الكوري " جانغ" تعرض للإصابة أمام التعاون .. و"عطيف" في صالة الإعداد

أكد نادي الهلال إصابة لاعب الفريق الكروي الأول الكوري "جانغ هيون سو " في العضلة الخلفية، أمام التعاون " دورياً" .
كما خضع محمد القحطاني لجلسة علاجية بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، بينما أدى عبدالله عطيف مراناً بدنياً في صالة الإعداد البدني، وواصل محمد البريك وناصر الدوسري برنامجيهما التأهيليين.
أكد نادي الهلال إصابة لاعب الفريق الكروي الأول الكوري "جانغ هيون سو " في العضلة الخلفية، أمام التعاون " دورياً" .
كما خضع محمد القحطاني لجلسة علاجية بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، بينما أدى عبدالله عطيف مراناً بدنياً في صالة الإعداد البدني، وواصل محمد البريك وناصر الدوسري برنامجيهما التأهيليين.