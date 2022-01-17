الهلال: الكوري " جانغ" تعرض للإصابة أمام التعاون .. و"عطيف" في صالة الإعداد

أكد نادي الهلال إصابة لاعب الفريق الكروي الأول الكوري "جانغ هيون سو " في العضلة الخلفية، أمام التعاون " دورياً" .

كما خضع محمد القحطاني لجلسة علاجية بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة، بينما أدى عبدالله عطيف مراناً بدنياً في صالة الإعداد البدني، وواصل محمد البريك وناصر الدوسري برنامجيهما التأهيليين.