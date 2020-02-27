"بامخرمة": الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية تجاه "كورونا" تراعي سلامة المعتمرين

‪ أكد حرص خادم الحرمين وولي عهده على راحة وطمأنينة الحجاج والزوار

أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة، ضياء الدين بامخرمة؛ أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية في ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً، وأصبح يهدد التجمعات البشرية؛ إجراءات وقائية سليمة تراعي صحة وسلامة المعتمرين.

وقال إن تلك الإجراءات الوقائية تؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في رعاية المقدسات الإسلامية والسهر على راحة وطمأنينة الحجاج والزوار والمعتمرين.

وسأل السفير بامخرمة الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.