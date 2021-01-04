لأول مرة.. مكة دون الـ 100 إصابة نشطة بـ"كورونا"

المتبقي في المنطقة 86 حالة فقط تحمل الفيروس

تشهد مكة المكرمة انخفاضاً في عدد حالات فيروس "كورونا"؛ حيث لم تتبق سوى 86 حالة نشطة تحمل الفيروس.

جاء ذلك لأول مرة منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتحديد قبل نحو أكثر من 10 أشهر من الآن.

وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا حتى اليوم؛ 35003 حالة، منها 34001 حالة تماثلت للشفاء ، بينما شهدت وفاة 916 حالة.

ولم يعد يتبقى سوى 86 حالة نشطة تحمل فيروس "كورونا المستجد" في العاصمة المقدسة.