تونس تسجِّل 1438 إصابة جديدة بكورونا و81 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 207468 والوفيات 6680 شخصًا

سجّلت تونس 1438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و81 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 207468 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6680 حالة.