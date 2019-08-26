يتوقعها أجواء ماطرة .. الحصيني على خطى #الإنذار_المبكر

قال: متفاوتة من مكان إلى آخر ومن خفيفة إلى شبه غزيرة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة اليوم بمناطق عدة.

وقال الحصيني: يُتوقع اليوم الإثنين وليلة الثلاثاء -بإذن الله- أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر؛ من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات برد على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان والجوف وتبوك، ورياح على ساحل الغربي من المملكة".

وفي وقتٍ سابقٍ، اليوم، صدرت تنبيهات عدة من #الإنذار_المبكرلمناطق مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان لحالات ماطرة متفاوتة على مدار اليوم تفاصيلها هنا : https://sabq.org/BrNmxW