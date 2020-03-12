الصين تعلن عن الموعد المتوقع لانتهاء "كورونا"

في ظل تراجع نسبي في أعداد الإصابات والوفيات

توقعت الصين، الخميس، انتهاء وباء فيروس "كورونا" الجديد بحلول شهر يونيو القادم، وفق ما كشفه مسؤول صيني رفيع المستوى.

وقال زونغ نانشان أحد كبار مستشاري الصحة للحكومة الصينية الخميس، في ظل تراجع نسبي في أعداد الإصابات في البلاد، إنه من المتوقع أن ينتهي الفيروس المستجد في يونيو.

وأوضح العالم الشهير في البلاد أن العديد من المرضى والحالات التي أتت إلى البلاد من الخارج، أظهرت عدم تجانس واضحاً.

ووفق "سبوتنيك"، أعلنت لجنة الصحة الوطنية أن فيروس "كورونا" تجاوز ذروته في الصين مع تسجيل 8 حالات إصابة جديدة فقط في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، الذي يسجل لأول مرة أقل من 10 حالات في يوم واحد.

وفي ظل التباطؤ الملحوظ لانتشار الفيروس أعاد المزيد من الشركات فتح أبوابها، فيما تخفف السلطات بحذر إجراءات الاحتواء.

وأعلن إقليم هوبي، الذي بدأ تفشي الفيروس به في نهاية العام الماضي، تخفيف المزيد من قيود السفر، الخميس، وسيسمح أيضاً باستئناف الإنتاج في بعض القطاعات في مدينتين ومقاطعتين.

وقال "مي فنغ" المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية "بشكل عام تجاوزت الصين ذروة الوباء". وأضاف "الزيادة في الحالات الجديدة تنحسر".

وعلى الرغم من انتشار الفيروس على نحو سريع في أنحاء العالم تباطأ بشكل ملحوظ في الصين في الأيام السبعة الماضية؛ نتيجة الإجراءات المشددة المفروضة للسيطرة على حركة الناس والمرور بما في ذلك فرض إغلاق على مدينة ووهان التي يقطنها 11 مليون نسمة.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية أن ووهان سجلت جميع الحالات الجديدة، الأربعاء.

وخارج ووهان سجل بر الصين الرئيسي 7 حالات جديدة منها ست حالات قادمة من الخارج.

وحتى نهاية الأربعاء بلغت حصيلة الوفيات في بر الصين الرئيسي 3169 حالة بزيادة 11 عن أمس، وسجلت 10 حالات وفاة في هوبي 7 منها في ووهان.