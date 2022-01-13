السودان .. مقتل عميد شرطة جراء طعنه خلال مظاهرة في الخرطوم

التلفزيون الرسمي اتهم محتجين بالاعتداء

ذكر التلفزيون السوداني اليوم (الخميس)، أن عميد شرطة لقي حتفه، بعد طعنه من متظاهرين في الخرطوم.



من جانبه، بين موقع "أخبار السودان" أن العميد شرطة علي بريمة قتل إثر تعرضه للطعن بسكين.



وأضاف أن "بريمة" قتل أثناء قيامه بتأمين مواكب المتظاهرين في المنطقة المحيطة بمعمل استاك.