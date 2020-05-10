الصين تسجّل 14 إصابة جديدة بكورونا.. أعلى عدد منذ 28 أبريل

سجّلت الصين، اليوم، 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى عدد منذ 28 أبريل الماضي.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن من بين الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج، في حين كانت الحالات 12 الأخرى منقولة محلياً؛ من بينها 11 حالة في إقليم جيلين بشمال شرق الصين؛ مضيفة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة.

وبيّنت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في الصين وصل إلى 82901 حالة، بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633 حالة.