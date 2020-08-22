"مدني الطائف" ينتشل جثتَيْن لشخصَيْن غرقا في سد وادي صعب

العقيد "القرني" دعا لضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه الفترة

تمكنت فِرق الإنقاذ المائي من انتشال جثتَين لشخصَين غرقا في سد وادي صعب.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغًا في تمام الساعة الـ(18:43) من مساء اليوم السبت، يفيد بغرق شخصين بسد وادي صعب.

وقال: على الفور جرى تحريك فِرق الإنقاذ المائي والمعدات المساندة لموقع الحادث. وبالوصول قامت الفِرق بتطبيق خطة للبحث بواسطة القوارب عن طريق الغواصين، وتم العثور على جثتَين لشخصَين، وانتشالهما. نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته. مبينًا أن فريق التحقيق باشر أعماله بالموقع، وتم تسليم الحالة للجهة المختصة.

وأهاب العقيد القرني بالمواطنين والمقيمين على حد سواء لضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذه الفترة، التي تشهد تغيرات مناخية، والالتزام بتعليمات السلامة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، وعدم الاقتراب من السدود والمستنقعات المائية التي تخلفها مياه الأمطار، أو السباحة فيها.. وحث الجميع على مراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم، متمنيًا السلامة للجميع.