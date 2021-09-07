"تعليم الليث" تجري استعدادات مكثفة للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 91

لإبراز واستلهام الدور الذي قام به الملك المؤسس

تجري إدارة التعليم بمحافظة الليث استعدادات مكثفة لتفعيل برنامج الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية، والذي يصادف يوم الخميس ١٦ / ٢ / ١٤٤٣هـ ، تحت الهوية المعتمدة من الهيئة العامة للترفيه "هي لنا دار".

وأكد مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن إدارة التعليم تسعى من خلال تفعيل برنامج الاحتفاء إلى إبراز الدور العظيم الذي قام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - في جمع الشمل، وتوحيد هذا الكيان الشامخ، وتأكيدًا للاعتزاز بالدين، والولاء للملك والانتماء للوطن، وتنمية القيم الوطنية، وتذكيرًا بنعم الله على وطننا ومنها نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وتعميقًا للقيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه كافة.

جاء ذلك خلال اجتماعه ظهر اليوم بأعضاء اللجنة الإشرافية لليوم الوطني، بحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن أحمد النعيري، حيث ناقش معهم مجريات سير خطط العمل، وأبرز البرامج والفعاليات التربوية والتعليمية والوطنية المزمع تنفيذها على مستوى إدارة التعليم، ومكاتب التعليم، والمدارس.

وشدد "الحازمي" على جميع المدارس بالمشاركة بفعالية كبيرة في تنفيذ برامج الاحتفاء وفق الخطة المعتمدة وبمشاركة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات كافة، حيث تنفذ حضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية وفق الإجراءات الاحترازية، فيما تنفذ الفعاليات من قِبل جميع المدارس الابتدائية "عن بُعد"، وذلك ابتداءً من يوم الأحد ١٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ، حتى يوم الخميس ٢٣ / ٢ / ١٤٤٣هـ .

منوهًا بأهمية توثيق جميع الفعاليات المنفذة، وإبرازها إعلاميًا من خلال حسابات إدارة التعليم والمكاتب والمدارس، ورفع التقارير الختامية وأفضل المشاركات، إلى قسم النشاط الطلابي ( بنين - بنات).