"احترازات كورونا" تؤجل مؤتمر الطب الشرعي الأول بالطائف

صدرت توجيهات وزارة الصحة بتأجيل مؤتمر"الطب الشرعي الأول" بمحافظة الطائف، والذي كان من المُقرر عقده في 10 مارس، ولمدة ثلاثة أيام.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقدمها وزارة الصحة بمنع التجمعات البشرية، وسيتم الإشعار بالموعد الجديد .

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 08:42 PM

"احترازات كورونا" تؤجل مؤتمر الطب الشرعي الأول بالطائف

فهد العتيبي

الطائف

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صدرت توجيهات وزارة الصحة بتأجيل مؤتمر"الطب الشرعي الأول" بمحافظة الطائف، والذي كان من المُقرر عقده في 10 مارس، ولمدة ثلاثة أيام.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقدمها وزارة الصحة بمنع التجمعات البشرية، وسيتم الإشعار بالموعد الجديد .

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فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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