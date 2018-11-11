خبير قانوني لـ"سبق": الرجولة ليست في المضاربات وحمل السلاح.. وعلى كل أب تقع المسؤولية

تعقيبًا على جريمة الخلاف على موقف سيارة الذي انتهى بمقتل شاب داخل مطعم

قال الخبير القانوني الدكتور أصيل الجعيد إنه في جريمة الخلاف على موقف سيارة الذي انتهى بمقتل شاب داخل مطعم في الرياض تحقَّق الركنان المادي والمعنوي. الركن المادي المتمثل في الطعن وإزهاق روح الضحية، والركن المعنوي المتمثل في نية ارتكاب الجريمة، والعزم على فعلها.

وأضاف: إذا كان أحدهم ينوي قتل فلان فإن القانون لا يحاسب على النوايا إلا إن تحولت لجريمة. فهذا المتهم - والمتهم بريء حتى تثبت إدانته بناء على حكم قضائي استنفد طرق الطعن كافة - قد فعل فعلته وهو يعلم بنتائجها؛ فعنصرا العلم والإرادة متحققان؛ فمن يطعن أحدهم بسلاح أبيض هو يعلم تمامًا نتيجة فعله، ويعلم أن الشخص قد يموت، فهو يعلم علمًا نافيًا للجهالة نتائج فعله.

وتابع: أستغرب كثيرًا من حمل المراهقين أو البالغين الأسلحة البيضاء، وكأننا في دولة لا تطبق القانون، وكأن الأمن غير مستتب. فنحن دولة يشاد بها عالميًّا في مسألة الأمن والأمان، ورجال الأمن بالمرصاد لكل من يطبِّق قانون الغابة بيده. وأشد على يد كل أب أن لا يشجع على مثل مظاهر التفاخر بالقوة من خلال المضاربات وتشجيعها، وتشجيع حمل السلاح الأبيض؛ فالرجولة ليست مرتبطة بالقوة وحمل السلاح.. الرجولة خُلق حميد، ومسؤولية قبل أي شيء.

وأوضح أن القاتل هنا حدث؛ إذ إن عمره يبلغ 17 عامًا. ووفقًا للمادة الثانية عشرة من قانون الإجراءات الجزائية "يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك". لكن - حسب علمي وبحثي - لا توجد لائحة للأحداث في السعودية؛ وبالتالي الأمر غير مقنن. وكذلك لا يوجد لدينا قانون للقتل يصنفه على درجات، ويضع لكل درجة عقوبة بحد أقصى حسب السلطة التقديرية للقاضي. والمتعارف عليه عرفًا أن الحدث لا يعامَل معاملة البالغ العاقل في المسؤولية الجنائية، ولكن بما أن الأمر ليس مقننًا فالسلطة التقديرية للقضاة هنا واسعة.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض قد صرح بأن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغًا عن وقوع شجار بين مواطنَيْن بأحد المطاعم بحي الشفا جنوب العاصمة الرياض أمس السبت، نتج منه مقتل أحدهما (مواطن في الـ١٨ من عمره)؛ وذلك إثر تلقيه طعنة بسلاح أبيض (سكين). وقد تم القبض على الجاني البالغ (١٧ عامًا). وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بقتله المجني عليه بسبب خلاف نشأ بينهما على موقف للسيارات؛ فجرى إيقافه تمهيدًا لإحالة القضية لفرع النيابة العامة.