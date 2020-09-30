مصرع سائق صهريج مياه في حادث سقوط بعقبة "المعلك" في رجال ألمع

بعد خروجه عن الطريق وانقلابه

وقع حادث سقوط لأحد صهاريج المياه، اليوم الأربعاء، على طريق عقبة المعلك بمحافظة رجال ألمع "طريق حسوة"؛ حيث باشرت الجهات الأمنية الحادث فور وقوعه.

وقد أدى خروج الصهريج عن الطريق إلى سقوطه وانقلابه؛ مما أسفر عن مصرع السائق في الحال.

وطالب الأهالي بضرورة وضع حواجز وعلامات إرشادية على جانب الطريق.