بعد تحدثه للجمهوريين من القدس.. انتقادات لـ"بومبيو" باستخدام منصبه لأغراض حزبية

فتح تحقيق لحسم مدى مخالفته للقانون

انتقد الديمقراطيون وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعد ظهوره في مقطع فيديو من القدس المحتلة في كلمة وجهها للمؤتمر العام للحزب الجمهوري أشاد خلالها بسجل الرئيس دونالد ترامب على ساحة السياسة الخارجية، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الأربعاء).

وقبل أن يوجه كلمته، انهالت سهام المنتقدين على "بومبيو"، معتبرين أنه "خالف بروتوكولا متعارفا عليه منذ عقود بعدم استخدام المنصب الذي يتم شغله بالتعيين لأغراض حزبية".

وأعلن رئيس اللجنة الفرعية للرقابة التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب واكين كاسترو، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون أمس، عن فتح تحقيق فيما إذا كان ظهور "بومبيو" يخالف القانون والقواعد الاتحادية.

وذكر " كاسترو" أن ”إدارة ترامب ووزير الخارجية بومبيو أظهرا ازدراء صارخا ليس فقط للأخلاقيات الأساسية، ولكن أيضا رغبة سافرة في انتهاك القانون الاتحادي لتحقيق مكاسب سياسية".

وفي رسالة إلى ستيفن بيجن نائب وزير الخارجية، قال "كاسترو": "إن ظهور بومبيو كان شديد الغرابة وغير مسبوق على الأرجح.. وربما غير قانوني أيضا".

من جهته، أشار مسؤول في وزارة الخارجية إلى أن الوزير ظهر بصفته الشخصية ولم يستعن في الأمر بموظفين في الوزارة ولا بمواردها.