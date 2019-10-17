"المطيري" رئيسًا لمركز "تويم" المجمعة

وافق وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على تعيين محمد بن خالد المطيري رئيسًا لمركز التويم التابع لمحافظة المجمعة، على المرتبة التاسعة.

وبهذه المناسبة رفع "المطيري"، والذي يعد من الكفاءات الإدارية المميزة؛ شكره وتقديره لوزير الداخلية ولأمير الرياض ولمحافظ المجمعة على هذه الثقة الغالية، داعيًا الله أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة واهالي مركز التويم.