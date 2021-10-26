السماح بدخول الأطفال للملاعب.. بشرط وجود مرافق مكتمل التحصين

أجرت وزارة الرياضة عددًا من التحديثات والتعديلات على البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021- 2022.

حيث سمحت بدخول الأطفال دون 12 عامًا بشرط وجود مرافق مكتمل التحصين، مؤكدة على لبس الكمامة في كافة مرافق الملاعب المغلقة والمفتوحة وعند الجلوس على المدرجات.