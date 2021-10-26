السماح بدخول الأطفال للملاعب.. بشرط وجود مرافق مكتمل التحصين

أجرت وزارة الرياضة عددًا من التحديثات والتعديلات على البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021- 2022.

حيث سمحت بدخول الأطفال دون 12 عامًا بشرط وجود مرافق مكتمل التحصين، مؤكدة على لبس الكمامة في كافة مرافق الملاعب المغلقة والمفتوحة وعند الجلوس على المدرجات.

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26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443 06:21 PM

السماح بدخول الأطفال للملاعب.. بشرط وجود مرافق مكتمل التحصين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أجرت وزارة الرياضة عددًا من التحديثات والتعديلات على البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021- 2022.

حيث سمحت بدخول الأطفال دون 12 عامًا بشرط وجود مرافق مكتمل التحصين، مؤكدة على لبس الكمامة في كافة مرافق الملاعب المغلقة والمفتوحة وعند الجلوس على المدرجات.

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