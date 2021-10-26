السماح بدخول الأطفال للملاعب.. بشرط وجود مرافق مكتمل التحصين

أجرت وزارة الرياضة عددًا من التحديثات والتعديلات على البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021- 2022.
حيث سمحت بدخول الأطفال دون 12 عامًا بشرط وجود مرافق مكتمل التحصين، مؤكدة على لبس الكمامة في كافة مرافق الملاعب المغلقة والمفتوحة وعند الجلوس على المدرجات.
أجرت وزارة الرياضة عددًا من التحديثات والتعديلات على البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021- 2022.
حيث سمحت بدخول الأطفال دون 12 عامًا بشرط وجود مرافق مكتمل التحصين، مؤكدة على لبس الكمامة في كافة مرافق الملاعب المغلقة والمفتوحة وعند الجلوس على المدرجات.