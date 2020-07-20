"اعتماد" ينفذ ورشة عمل عن "زيارات الاعتماد الأكاديمي الافتراضية"

تطرقت لمبررات المبادرة والفرص المعززة لها والمقارنات المرجعية الإقليمية والدولية لها

أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"؛ ورشة عمل عن بُعد، بحضور عدد من وكلاء الجامعات للجودة والتطوير وعمداء عمادات الجودة ووكلائهم في الجامعات الحكومية والأهلية، لمناقشة مبادرة الزيارات الافتراضية للاعتماد الأكاديمي التي تأتي كمقترح بديل لزيارات الاعتماد الميدانية الاعتيادية، نظرًا للظروف غير العادية والتحديات التي تواجهها مؤسسات وبرامج التعليم العالي في المملكة العربية السعودية والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

وتأتي مبادرة الزيارات الافتراضية كمبادرة نوعية يقدمها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي وبالشراكة مع مؤسسات التعليم العالي للتعامل مع الوضع الراهن بمنهجية إدارة الأزمات والمخاطر لحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية وكافة منسوبي المؤسسة التعليمية وأعضاء فريق المراجعة ومنسوبي المركز، وتحقيقًا لالتزامات تعاقدية تحتم مراعاة مصالح الأطراف المعنية كافة.

وتعد هذه المبادرة خطوة نحو التحول الرقمي الذي تنتهجه هيئة تقويم التعليم والتدريب في عدد من نشاطاتها وخدماتها.

وتطرقت ورشة العمل لمبررات مبادرة الزيارات الافتراضية والفرص المعززة لها، كما تم إطلاع المشاركين على المقارنات المرجعية الإقليمية والدولية للزيارات الافتراضية، وكذلك سياسات وإجراءات تنفيذها بما يضمن جودتها ومصداقيتها.

وتأتي ورشة العمل كخطوة مهمة في مشاركة المستفيدين في اتخاذ القرارات الحاسمة في منظومة الاعتماد الأكاديميين قبل عرضها على مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

حضر الورشة أكثر من مئة من قيادات الجامعات في مجال الجودة، وقدمها مدير عام الاعتماد المؤسسي الدكتور صالح بن علي الغامدي، ومدير عام الاعتماد البرامجي الدكتور محمد بن راشد الفهيد.