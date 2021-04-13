كورونا عالمياً.. الإصابات تتجاوز 136 مليوناً والضحايا أكثر من 3 ملايين

في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم 136.36 مليون نسمة، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و080701 حالة وفق إحصاء لـ"رويترز".

وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.