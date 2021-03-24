شاهد.. انتشال طن نفايات ضمن إعادة تأهيل جزيرة جبل الصبايا

٩٥ % بلاستيك.. والفريق العلمي مسح بيئة الشعاب المرجانية

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن انتشال "طن" من النفايات المختلفة ضمن حملة إعادة التأهيل البيئي لجزيرة جبل الصبايا.

وشملت هذه النفايات ٩٥% بلاستيك، ٤% أخشاب، إضافة إلى ١% معادن.

وقام الفريق العلمي بمسح بيئة الشعاب المرجانية في الجزيرة، وتقييم الوضع الراهن لها بالتعاون مع الشركاء.

وجزيرة جبل الصبايا هي إحدى الجزر في البحر الأحمر تقع جنوب محافظة القنفذة، وتعد من أهم المعالم الأثرية التاريخية؛ حيث تعد الجزيرة الوحيدة من بين 68 جزيرة كانت مأهولة بالسكان إلى ما قبل 65 عاماً تقريباً، وتتبع الجزيرة لمركز كنانة الذي يقع على بعد 65 كم جنوب محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة.