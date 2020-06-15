انقطاع الكهرباء عن جزر فرسان.. و"الشركة": نعمل على إعادة الخدمة

بدأت بالعودة للمشتركين تدريجيًا

انقطع التيار الكهربائي عن جزر فرسان بمنطقة جازان، وتواصل فرق الشركة السعودية للكهرباء جهود إعادة التيار .

‏وقالت الشركة إن الفرق الميدانية في السعودية للكهرباء، تعمل على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بانقطاع التيار في ‫فرسان.

وأضافت: "الخدمة بدأت بالعودة للمشتركين تدريجيًا، ونعتذر لمشتركينا الأعزاء في فرسان‫".

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15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 07:31 PM

بدأت بالعودة للمشتركين تدريجيًا

انقطاع الكهرباء عن جزر فرسان.. و"الشركة": نعمل على إعادة الخدمة

محمد المواسي

جازان

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انقطع التيار الكهربائي عن جزر فرسان بمنطقة جازان، وتواصل فرق الشركة السعودية للكهرباء جهود إعادة التيار .

‏وقالت الشركة إن الفرق الميدانية في السعودية للكهرباء، تعمل على إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بانقطاع التيار في ‫فرسان.

وأضافت: "الخدمة بدأت بالعودة للمشتركين تدريجيًا، ونعتذر لمشتركينا الأعزاء في فرسان‫".

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