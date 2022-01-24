ليبيا تدين الهجمات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية

"المنقوش": تُعد تحدياً للمجتمع الدولي وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني

أدانت ليبيا بأشد العبارات الهجمات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.



وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في بيان اليوم: "ندين الهجوم المتكرر من ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية"، مضيفة: "إن إصرار الحوثيين على الهجمات المتكررة يعد تحدياً ضد المجتمع الدولي، وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني".

