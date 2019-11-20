"الغذاء والدواء" تحذّر من "العسل الصحي Healthy Honey"

بسبب احتواء المنتج على مادة دوائية تُستخدم بوصفة طبية

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج عسل للعلامة التجارية (العسل الصحي Healthy Honey)؛ نظراً لاحتوائه على مادة دوائية تستخدم بوصفة طبية.

وقالت الهيئة: "العسل الصحي" الذي تنتجه شركة Dose Health VIP Products في ماليزيا يخالف اللائحة الفنية المعتمدة لعسل النحل (رقم GSO 147/2008)؛ بسبب احتوائه على المادة الدوائية "تادالافيل" (TADALAFIL) التي تستخدم بموجب وصفة طبية.

وأوصت المستهلكين بتجنب المنتج والتخلص مما لديهم منه فوراً؛ حفاظاً على صحتهم، مشيرة إلى أنها تتابع تنفيذ الإجراءات للتأكد من خلو الأسواق من المنتج.