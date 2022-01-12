"البلدية والإسكان" تُنجز أكثر من 10 ملايين متر من الحدائق في 2021م

تستهدف إنشاء أكثر من 23 مليون متر من الحدائق خلال العام الجاري

أنجزت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان -ممثلةً في أمانات المناطق- أكثر من 10.7 ملايين متر من الحدائق العامة خلال العام الماضي 2021، كما تستهدف الوزارة إنشاء أكثر من 23 مليون متر من الحدائق خلال العام الجاري.

يأتي ذلك سعيًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لزيادة المساحات الخضراء في مدن ومحافظات المملكة؛ بهدف تحسين المشهد الحضري؛ تحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن تتمتع المدن ببيئة أفضل وأكثر ملاءمة للعيش.

وجاءت مساحات الحدائق التي أنجزتها أمانة منطقة الرياض خلال العام الماضي، أكثر من 802 ألف متر؛ فيما تستهدف إنشاء حدائق جديدة بمساحات تتجاوز 9 ملايين متر خلال العام الجاري؛ فيما أنجزت أمانة العاصمة المقدسة 2268 مترًا؛ بينما تستهدف إنشاء 9148 مترًا خلال العام الجاري.

وأنجزت أمانة منطقة المدينة المنورة ما مجموعه 230.057 ألف متر خلال العام الماضي، مستهدفة إنشاء نحو 30 ألف متر خلال 2022؛ فيما أنشأت أمانة محافظة جدة أكثر من 300 ألف متر خلال 2021؛ على أن يتم إنشاء أكثر من 1.2 مليون متر خلال هذا العام وفقًا لمستهدفاتها.

وجاءت مساحات الحدائق العامة التي أنشأتها أمانة المنطقة الشرقية العام الماضي نحو 111 ألف متر، في الوقت الذي تستهدف فيه إنشاء أكثر من 70 ألف متر خلال 2022، وكان نصيب محافظة الأحساء من الحدائق التي أنشأتها الأمانة العام الماضي 230 ألف متر، و160 ألف متر هي مساحات الحدائق التي تخطط لإنشائها أمانة الأحساء هذا العام؛ فيما بلغت الأمتار المُنجَزة عام 2021 من أمانة منطقة القصيم نحو 508 آلاف متر، وتستهدف في 2022 إنشاء أكثر من ثلاثة ملايين متر من الحدائق.

وبلغ إجمالي مساحات الحدائق العامة التي أنجزتها أمانة منطقة عسير العام الماضي نحو 69 ألف متر؛ في حين تستهدف إنشاء أكثر من 519 ألف متر خلال 2022؛ بينما تستهدف أمانة جازان إنشاء أكثر من 31 ألف متر خلال هذا العام؛ وذلك بعد أن أنجزت أكثر 35 ألف متر خلال العام الماضي.

وفي هذا العام، تسعى أمانة منطقة الباحة لإنشاء نحو 40 ألف متر من الحدائق العامة، بعد أن أنجزت نحو 804 آلاف خلال العام الماضي، وفي 2021 أنجزت أمانة منطقة نجران أكثر من 3.7 ملايين متر، مستهدفة إنجاز أكثر من 4.2 ملايين متر من الحدائق خلال هذا العام.

وتسعى أمانة منطقة حائل لإنشاء أكثر من 419 ألف متر من الحدائق هذا العام، بعدما نجحت في إنجاز أكثر من 502 ألف متر خلال 2021؛ فيما تستهدف أمانة منطقة تبوك إنشاء أكثر من 2.6 مليون متر خلال 2022؛ وذلك بعدما أنشأت أكثر من 2.7 مليون متر من الحدائق العامة خلال العام الماضي.

وبلغ إجمالي مساحات الحدائق العامة التي أنجزتها أمانة منطقة الجوف خلال العام الماضي أكثر من 240 ألف متر، وتستهدف الأمانة إنجاز أكثر من 867 ألف متر خلال هذا العام؛ فيما أنجزت أمانة منطقة الحدود الشمالية أكثر من 60300 ألف متر من الحدائق العامة، وتسعى لإنجاز نحو 91 ألف متر من مساحات الحدائق خلال العام الجاري.

ونجحت أمانة محافظة الطائف في إنجاز نحو 162 ألف متر من مساحات الحدائق خلال العام الماضي، مستهدفة إنجاز أكثر من 266 ألف متر من مساحات الحدائق خلال 2022؛ فيما أنهت أمانة محافظة حفر الباطن إنجاز نحو 199 ألف متر من مساحات الحدائق خلال 2021، في الوقت الذي تستهدف فيه إنجاز 13500 متر خلال العام الجاري.