السودان تسجِّل 175 إصابة بفيروس كورونا.. و71 حالة بالمغرب

استقرار أعداد الوفيات في المغرب بعد عدم تسجيل حالات وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم تسجيل 175 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد19)، و38 حالة وفاة، وشفاء 67 حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات المسجَّلة ارتفع إلى 4521 حالة، وعدد الوفيات الكلي بلغ 233 حالة، في حين أن مجموع المتعافين من المرض وصل إلى 816 متعافيًا.

وفي السياق ذاته، أعلنت المغرب تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 7714 مصابًا، فيما استقر مجموع الوفيات عند 202 وفاة لليوم الرابع على التوالي بعد عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 5271 بعد تعافي 76 شخصًا آخرين. مشيرة إلى أن مدينة الدار البيضاء لا تزال تتصدر قائمة المصابين متبوعة بمراكش، ثم طنجة.