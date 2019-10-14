"بخش" يفتتح فعاليات "اليوم العالمي لأمراض تخثر الدم" بمستشفى فهد بجدة

كنشاط تثقيفي وتوعوي يستهدف زوار المستشفى من المراجعين والمرافقين:

افتتح الدكتور عبد الرحمن بخش المشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال، بجدة اليوم، فعاليات اليوم العالمي للتعريف بالجلطات الوريدية، والذي نظمته إدارة المراجعة السريرية برئاسة الدكتور وسام دمنهوري، وبمشاركة قسم المختبر ولجنة الخثرات بالمستشفى.

وأوضح الدكتور تركي الشعيبي استشاري أمراض الدم والتخثر ورئيس وحدة أمراض الدم، أن فعاليات اليوم هي نشاط تثقيفي وتوعوي يستهدف زوار المستشفى من المراجعين والمرافقين ولمقدمي الخدمات الصحية من كل الفئات للتعريف بماهية الجلطات الوريدية، وأسبابها وأنواعها والمضاعفات الممكن حدوثها، خصوصًا أن أمراض الجلطات الوريدية العميقة ومضاعفاتها مثل الخثرات الرئوية الحادة؛ تعد من الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى وفاة المرضى المنومين، ويجب التعامل معها بجدية تامة لمنع حدوثها.

وأضاف الدكتور الشعيبي أن الفعاليات تناولت طرق الوقاية من الجلطات الوريدية، وبصفة خاصة للمرضى المنومين في الأقسام الداخلية، مشيرًا إلى توفر أحدث طرق العلاج بالمستشفى.

وشهدت الفعاليات الكثير من الأنشطة التوعوية المتنوعة، حيث تم عرض أفلام توعوية وتم توزيع منشورات توعوية حول الجلطات الوريدية والتخثر لزوار المستشفى والكوادر الطبية، كما قام قسم المختبر بعمل قياس لسيولة الدم للمراجعين والزوار.

