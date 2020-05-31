مواطن يحكي تجربته مع "كورونا": 3 أسابيع تعيسة.. وفرحة يوم العيد

قام بالعزل المنزلي إلى أن منَّ الله عليه بالشفاء

قصَّ مواطن تجربته مع الإصابة بفيروس كورونا، وكيف استطاع - بفضل الله - التغلب عليه، والشفاء منه تمامًا بعد معاناة مع أعراضه التي استمرت نحو 3 أسابيع، وعزل منزلي ناجح.

وسرد المدوِّن السعودي باسم البلادي تجربته مع المرض عبر سلسلة من التغريدات، وكيف أُصيب به عن طريق شقيقه، وكتب: "نمتُ تلك الليلة، وعند الساعة الـ12 من ظهر الأحد ٣ مايو صحوت من النوم وأنا مفزوع بسبب السخونة، وهنا اتضح لي بدون شك أني مصاب بكورونا؛ فدرجة حرارتي مرتفعة بدون سابق إنذار، وألم بكل الجسم".

وعلى الفور أبلغ "البلادي" أحد أصدقائه المتخصصين في علم الأوبئة؛ فأبلغه بعزل نفسه في غرفة خاصة بدلاً من الذهاب للعزل الخارجي.

وأضاف: "في مساء الأحد 3 مايو حضر فريق وزارة الصحة، وقاموا بالكشف على جميع أفراد العائلة، وكل سكان العمارة من خدم وسائقين، بعدها بيومين ظهرت النتيجة، وتأكدت إصابتي، إضافة ليوسف (شقيقه) الذي بدأ العزلة في الفندق!".

مراحل المرض

ولخّص "البلادي" مراحل المرض التي وصفها بالتعيسة في 3 مراحل، وقال: "1- مرحلة السخونة الشديدة: امتدت هذه الفترة نحو ٣-٤ أيام من يوم الأحد ٣ مايو إلى الأربعاء ٦ مايو. كنتُ أضع الكمامات وأشيلها وهي تفيض بالحرارة. في أحد الأيام (تروشت) أكثر من 8 مرات، ويرافقها انعدام لحاسة الذوق والشم".

وأردف: "2- مرحلة التعب والإنهاك الجسدي.. استمرت هذه الفترة نحو ١٠-١١ يومًا، بدأت من أول يوم الأحد ٣ مايو، واستمرت حتى يوم الأربعاء ١٣ مايو، وهي مرحلة تشعر بأن الدنيا كلها فوق رأسك، وبأن جسمك يتقطع من الإرهاق، وهي مثل التي تحدث للجميع عند مرض الإنفلونزا، لكن هذه مدتها أطول".

وتابع: "3- مرحلة الغثيان والإسهال. هذه المرحلة بدأت من فجر اليوم السابع، واستمرت إلى اليوم الـ13. أعتبرها أصعب فترة؛ لأنك تحتاج إلى الأكل حتى ترفع مناعتك وتقاوم الفيروس، لكن لا تستطيع أن تأكل بسبب الغثيان، وإن أكلت ستذهب للحمام مباشرة. كنت أقضي يوم صومي، وأكلي فقط (زبادي وشوربة)، والسحور فقط لقمتان رز باللبن".

بداية التعافي

ومع اليوم الرابع عشر بدأ "البلادي" في التعافي شيئًا فشيئًا، ويقول في هذا الصدد: "في اليوم الرابع عشر ذهب الغثيان، ورجعت لي الشهية، وبدأت باستعادة القوة لإكمال الرحلة مع كورونا".

وهنا بدأت مرحلته الرابعة مع كورونا، التي بدأت من اليوم العاشر إلى اليوم العشرين من دورة المرض، ووصف أعراضها بالخفيفة، كالبلغم والسعال الخفيف، إلى أن اختفت الأعراض تدريجيًّا، وأتم الله عليه الشفاء في يوم العيد.

إجراءات ونصيحة

وعن الإجراءات التي اتخذها للعزل المنزلي قال: "طبعًا لي حمام خاص، والأكل يتم وضعه عند الباب، وخروجي من الغرفة بالكمام. ذهبت للمستشفى مرة واحدة عند إصابتي بالغثيان، ولكن بعد عمل التحاليل والأشعة كانت كلها سليمة، وفقط أحتاج إلى الصبر".

ووجّه المدوِّن السعودي نصيحته للمواطنين والمقيمين قائلاً: "أنصح الجميع بالكمامات، وبتعزيز المناعة، والأهم من ذلك الرضا بالقضاء والقدر. أكثر شيء يحتاج إليه مريض كورونا ليس العلاج الجسدي، بل الدعم المعنوي، والاهتمام، والدعاء، والصدقة، فهي التي ترفع المناعة، وتجعل الشخص يتغلب على المتاعب".