عن مستشاره "بولتون".. "ترامب": لو استمعت إليه لكنا في الحرب العالمية السادسة

أشار إلى أنه توسل إليه ليعطيه عملاً

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوة، اليوم (الأربعاء) مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، الذي أعرب عن استعداده للإدلاء بإفادته في المحاكمة الهادفة للبت بعزل "ترامب"، مؤكداً أنه توسل إليه ليعطيه عملاً.

وقاصداً "بولتون"، قال "ترامب" في تغريدة: "رجل رفض وظيفة سفير في الأمم المتحدة منذ سنوات، ولم يُقبل بأي عمل آخر منذ ذلك الحين، رجل توسل إلي لأعطيه عملاً لا يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ، ومنحته العمل رغم أن كثيراً قالوا لي لا تفعل ذلك، سيدي".

وأضاف: "ونال العمل، ثم تحدث خطأ عن النموذج الليبي على التلفزيون، وارتكب هفوات أخرى كثيرة، ثم طرد، لأنه صراحة لو استمعت إليه لكنا الآن في الحرب العالمية السادسة، ثم يذهب ليكتب كتاباً كاذباً وشريراً. كلها معلومات متعلقة بالأمن القومي. من يفعل ذلك؟"، بحسب ما أودرت "فرانس 24".

وأقيل "بولتون"، الذي ينتمي لتيار المحافظين الجدد والمعروف بمواقفه العدوانية، في سبتمبر (أيلول) من إدارة "ترامب" على خلفية خلاف مع الرئيس الجمهوري حول عدد من ملفات السياسة الخارجية الحساسة، من أفغانستان إلى كوريا الشمالية.

ومنذ مغادرته للبيت الأبيض، تحدث "بولتون" علناً عن خلافاته مع "ترامب"، ومع بدء محاكمة الأخير، أعرب عن استعداده للإدلاء بإفادته في مجلس الشيوخ وهو ما يرفضه البيت الأبيض تماماً.

ويستعد "بولتون" لنشر كتاب يذكر فيه أن دونالد ترامب أخبره عن نيته حجز مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا إذا لم تفتح تحقيقاً بشأن المرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن وابنه هانتر.