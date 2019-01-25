"سبق" تقلب أوراق الفرق المتأهلة لدور الثمانية من مسابقة كأس الملك

مواجهات نارية في ربع النهائي.. تعرّف عليها

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن أسدل الستار عن منافسات دور الـ 16 للمسابقة والذي شهد مفاجآت من العيار الثقيل تمثلت بإقصاء الأهلي صاحب الرقم القياسي بمرات التتويج باللقب وفريق الشباب ثالث الترتيب في الدوري حالياً والمتوج باللقب في ثلاث مناسبات، إضافة لتواجد فريق الجيل صاحب المركز 14 في دوري الدرجة الأولى حالياً بين فرق الصفوة في أعرق وأمجد الكؤوس السعودية .

وقد اتضحت معالم مباريات دور ثمانية بانضمام فرق الاتفاق والتعاون والوحدة لباقي الأندية المترشحة سابقاً، وهي الهلال والنصر والجيل والاتحاد والباطن .

ومن قراءة مبدئية للفرق المتأهلة نجد أن 5 فرق سبق لها التتويج باللقب الغالي حاصدة 27 لقباً من أصل 43 لقباً متاحاً، وهي (الاتحاد 9، الهلال 8 ، النصر 6 ، الاتفاق والوحدة لكل منهما لقبان)، كما نجد أن 7 أندية تلعب في دوري المحترفين، اثنان منهم يأتيان في مقدمة الترتيب الدوري بعد مضي 16 جولة عليه (الهلال والنصر)، وثلاثة أندية تقبع في المراكز الخامس والسادس والثامن توالياً (الوحدة والتعاون والاتفاق)، وفريقان من قاع الترتيب (الاتحاد حامل اللقب في النسخة السابقة والباطن)، فيما تواجد فريق من دوري الدرجة الأولى (الجيل ) للمرة الأولى في تاريخه .

طريق الفرق في التصفيات

لم يكن طريق أغلب الفرق المترشحة مفروشاً بالورود كما يظن البعض، حيث عانى بطل الدوري في النسخة الماضية والمتصدر حالياً الهلال كثيراً قبل أن يقتلع بطاقة التأهل من الفيصلي بالدور 16 بعدما قلب تأخره إلى فوز (3-2)، وكان الهلال استهل مشواره في البطولة بفوز كبير على فريق الدرع (9-0) في دور 64 قبل أن يواجه هجر في دور 32 ويتغلب عليه (3-0)، في المقابل كان مشوار النصر سهلاً، إذ سجل 17 هدفاً في 3 مباريات، حيث فاز في البداية على الجندل بسداسية بيضاء قبل أن يتخم شباك الأنصار بخماسية، ليضرب مجدداً ويكتسح الفيحاء بسداسية نظيفة، وعلى غراره كان مشوار حامل اللقب الاتحاد، حيث حقق الفوز على الجبيل في دور 64 بثلاثية نظيفة، قبل أن يتجاوز الوشم بهدفين دون مقابل بدور32، والتقدم بثلاثة أهداف دون رد في 16.

في حين اتسم مشوار الوحدة بالصعوبة، إذ تخطى في البداية النعيرية (6-1) قبل أن يقابل العروبة ويهزمه بهدف يتيم، ليضرب موعداً مع الأهلي في دور 16 ويخطف منه بطاقة الترشح بعد أن تغلب عليه بركلات الجزاء الترجيحية، أما مشوار مفاجأة البطولة (الجيل)، حيث فاز على الكوكب بركلات الجزاء قبل أن يتخطى الحزم بهدف وأبها بذات النتيجة .

مباريات دور ربع النهائي

ستقام منافسات دور الثمانية يوم السبت ما بعد القادم، الموافق الثاني من فبراير، إذ سيلتقي الهلال مع الاتفاق، بينما سيواجه التعاون الوحدة، وسيلتقي الفائزان في نصف النهائي.

وعلى الجانب الآخر سيلعب النصر مع الجيل، وسينتظر الفائز من تلك المواجهة المتأهل من لقاء الاتحاد والباطن في نصف النهائي الثاني.