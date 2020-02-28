مدير الدفاع المدني بمكة يقلّد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري مدير الإدارة العامة للسلامة بالمنطقة العميد علي بن عبدالله القرني رتبته الجديدة عقب صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته لرتبة عميد.

فيما عبّر "القرني" عن سعادته بهذه الثقة الملكية واعدًا بأن تكون حافزًا للمزيد من العطاء.

كما قلّد "المنتشري" عددًا من ضباط المديرية رتبهم الجديدة عقب صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم وهنأ المترقين ودعاهم إلى بذل المزيد خدمة لدينهم ومليكهم ووطنهم.