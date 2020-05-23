"أصدقاء لاعبي كرة القدم" تسلم 76 تأمينًا طبيًا لمستفيديها فى منازلهم

"المطوع ": الوسط الرياضي أثبت تضامنه مع اللاعبين السابقين وأسرهم

سلمت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم، تأمينًا طبيًا لـ 76 مستفيدًا في الجمعية من الأيتام والأرامل ولاعبي كرة القدم السابقين وأسرهم، وذلك ضمن مسار العلاج الذي يعد أحد مسارات الجمعية الذي يشمل (التأمين الطبي، تأمين العلاج، تأمين المعدات الطبية).

وكانت الجمعية قد بدأت بتوزيع التأمين الطبي منذ بداية عام 2020، وتعمل على المساهمة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمستفيدين وأسرهم، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المتخصصة، والجمعيات المثيلة، والمراكز الطبية المتخصصة.

فيما أكد نائب رئيس جمعية أصدقاء اللاعبين فهد المطوع أن مساعدة اللاعبين المحتاجين وتوفير العلاج اللازم لهم ولأسرهم من أولويات أهداف الجمعية، موضحًا أنه تم مراعاة التزام المستفيدين بالبقاء في منازلهم وتوصيل بطاقات التأمين إليهم في ظل أزمة جائحة كورونا.

وأوضح "المطوع" أن الجمعية تواصل اهتمامها ودعمها لأسر المستفيدين من خلال المتبرعين خاصة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن الوسط الرياضي أثبت وقفتهم الصادقة مع اللاعبين السابقين وأسرهم والأرامل والأيتام، وأنهم شركاء في تحقيق أهداف الجمعية.