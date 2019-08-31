"البيئة" تطرح فرصة استثمارية لإنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها بـ 85 مليون ريال

خطوة تسهم في توفير فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات وزيادة المحتوى المحلي

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن عزمها طرح فرصة استثمارية لإنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها مخبرياً، للمهتمين من المؤسسات والمشاريع والشركات الزراعية والجمعيات، بتكاليف استثمارية تُقدَّر بـ 85 مليون ريال، بالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الفرصة الاستثمارية تأتي في إطار جهودها الرامية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، واستدامة سلاسل الإنتاج المحلي لمختلف المحاصيل الرئيسة المستهدفة بالمملكة، وتأمين أهم مستلزمات الإنتاج الضرورية لتحقيق الزيادة في الإنتاج المحلي اللازمة للأمن الغذائي.

وبيَّنت أن هذه الخطوة ستسهم في توفير فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات وزيادة المحتوى المحلي، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل في هذا الشأن بمركز البذور والتقاوي في حي المصانع بمدينة الرياض، يوم الأربعاء 5/ 1/ 1441هـ الموافق 4/ 9/ 2019م، الساعة العاشرة صباحاً.