رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تشمل "بدر وينبع" وتستمر حتى الـ8 مساء

نبّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة.

وذكرت الإدارة أن الحالة تشمل "المدينة المنورة ومحافظتيْ بدر وينبع"، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.