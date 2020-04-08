رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تشمل "بدر وينبع" وتستمر حتى الـ8 مساء

نبّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة.

وذكرت الإدارة أن الحالة تشمل "المدينة المنورة ومحافظتيْ بدر وينبع"، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رياح نشطة وأتربة المدينة المنورة

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08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 12:39 PM

تشمل "بدر وينبع" وتستمر حتى الـ8 مساء

رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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نبّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة.

وذكرت الإدارة أن الحالة تشمل "المدينة المنورة ومحافظتيْ بدر وينبع"، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.

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