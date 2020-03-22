بلدية ضرية تكثف جهود رش وتعقيم المواقع الحيوية

ضمن التدابير الوقائية من فيروس كورونا

كثّفت بلدية محافظة ضرية، التابعة لأمانة منطقة القصيم، جهودها في رش وتعقيم وتطهير المواقع الحيوية بالمحافظة، بعد توجيه الجهات المختصة باتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد covid19.

وشملت أعمال التعقيم والتطهير مواقع عدة، كالسوق التجاري وسوق الخضار والفواكه والمحلات التجارية ذات الصحة العامة.

كما يتم رش وتعقيم ممرات المشاة وحاويات النظافة بشكل يومي، وعلى فترات.

وكثفت الجولات الرقابية على الأسواق التجارية المتعلقة بالصحة العامة، والتشديد على إجراءات التعقيم داخل الأسواق والتثقيف باتباع وسائل السلامة الصحية المعتمدة من الجهات المختصة ومحاسبة المقصرين لتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية.

وقال رئيس بلدية محافظة ضرية، صالح بن نحيت، إن البلدية تعمل بكامل طاقتها وبموظفين من جميع التخصصات للتعامل بما يتطلبه الوضع للحد من انتشار هذا الوباء، حيث جرى تشكيل طاقم عمل طوارئ مكون من 160 موظفًا مساندين و30 آلية للعمل على مدار الساعة.

وأضاف أن الجهود لا تكتمل إلا بتعاون وتكاتف المواطنين والمقيمين بالتعامل بجدية مع الوضع واتباع نصائح الجهات المختصة والتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.