تونس تواجه المغرب.. ومصر أمام السنغال في نصف نهائي كأس العرب للشباب

ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالسعودية

تنطلق، غداً الأحد، مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة في المملكة العربية السعودية، والتي تجمع بين منتخبي تونس والمغرب، ومنتخب مصر مع منتخب السنغال.

ويستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام الساعة 45 :2 مساءً مباراة تونس والمغرب، بينما يقام لقاء مصر والسنغال على نفس الملعب في السادسة والنصف مساءً.

وكان منتخب المغرب بلغ المربع الذهبي بعد فوزه على ليبيا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وقد تخطى منتخب تونس عقبة شقيقه الجزائري بالفوز بهدفين دون رد، بينما حقق منتخب مصر فوزاً صعباً على العراق بنتيجة 1-0.