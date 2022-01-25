"مدينة عبدالله الطبية" تحذر من شرب الشاي فور تناول الطعام

مركب التانين يعيق امتصاص العناصر المعدنية في الأمعاء

حذّرت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة؛ من شرب الشاي فور تناول الطعام.

وتفصيلًا: عزت "المدينة الطبية"، نقلًا عن وزارة الصحة، خطورة شرب الشاي عقب تناول الطعام إلى مركب التانين الموجود في الشاي، الذي يعيق امتصاص العناصر المعدنية في الأمعاء كالحديد والكالسيوم والفسفور.

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25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443 06:37 PM

مركب التانين يعيق امتصاص العناصر المعدنية في الأمعاء

"مدينة عبدالله الطبية" تحذر من شرب الشاي فور تناول الطعام

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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حذّرت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة؛ من شرب الشاي فور تناول الطعام.

وتفصيلًا: عزت "المدينة الطبية"، نقلًا عن وزارة الصحة، خطورة شرب الشاي عقب تناول الطعام إلى مركب التانين الموجود في الشاي، الذي يعيق امتصاص العناصر المعدنية في الأمعاء كالحديد والكالسيوم والفسفور.

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