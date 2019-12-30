النصر و"حمدالله" بالقمة.. والشباب يعود من بوابة الأهلي.. وأبها بمربع الكبار

"سبق" تقلب أوراق الجولة الـ13 من الدوري.. الاتحاد يواصل النزيف

برباعية رائعة في مرمى الفيحاء حافظ النصر على صدارة ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في ختام الجولة الـ13، وخطف لاعبه وهدافه التاريخي "المغربي" عبدالرزاق حمدالله "هداف عالم 2019 والأفضل عربيًّا 2019" صدارة الهدافين من فم لاعب الهلال "البرازيلي" إدواردو (8 أهداف).

وخلال الجولة واصل الاتحاد نزيف النقاط بعد تعادله "المتعسر" أمام الفتح، وتحديدًا في الوقت بدلاً من الضائع، فيما شهدت الجولة عودة الشباب لسكة الانتصارات عبر بوابة الأهلي.

وقدم الهلال عرضًا غير مقنع، ولحق بالتعادل أمام الحزم في الوقت القاتل.

"سبق " تقلب أوراق الجولة الـ13 من الدوري.

النصر و"حمدالله" بالصدارة

لم يتراجع النصر عن القمة وصدارة الدوري، وحافظ عليها بقوة (29 نقطة) بعد أن دك شباك الفيحاء برباعية، كما تصدر هدافه "حمدالله" صدارة الهدافين بـ10 أهداف.

ولا يزال الهلال يعيش فرحة اللقب الآسيوي وموقعه الدولي (رابع العالم)؛ لذا لحق بالتعادل أمام الحزم بصعوبة، لكنه في مركز لائق بأحد الكبار (السابع - 21 نقطة) مع تبقي 3 مباريات مؤجلة له.

انتفاضة الشباب

عاد الشباب لسكة الانتصارات عبر الباب الكبير، وتحديدًا من خلال بوابة الأهلي (الثالث - 23 نقطة)، حينما أسقطه بهدف على أرضه وبين جماهيره؛ وهو ما منح المركز الثاني للوحدة الذي يعيش أفضل حالاته (24 نقطة) هذا الموسم.

خيبه اتحادية وقفزة أبهاوية

لم يستطع الاتحاد الإفاقة بعد من الغيبوبة التي يعيشها الفريق؛ إذ لا يزال يقدم العروض الباهتة المخيبة لآمال عشاقه (الثالث عشر - 13 نقطة)، إضافة إلى هروب عدد من محترفيه الأجانب بداعي طلب فسخ عقودهم.

في المقابل، قدم "فارس الجنوب" والضيف الجديد للدوري (فريق أبها) نفسه بصورة زاهية، ودخل مربع الكبار برصيد 23 نقطة، عكس غريمه التقليدي "ضمك" الذي يئن في ذيل القائمة برصيد 7 نقاط فقط.