"الدقس" أول سعودية تشارك بمعرض تشكيلي تحت مياه القطب الجنوبي.. هنا التفاصيل

قالت لـ"سبق": رسومي جميعها وطنية وليست تعبيرية ..تمثل قادة هذا الوطن المعطاء

تشارك رئيسة معرض اندماج الحضارات السعودي علياء الدقس بأول معرض تشكيلي تحت القطب الجنوبي المتجمد 19 مارس المقبل والذي يضم 5 لوحات تشكيلية وطنية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تحت مياه القطب المتجمد، حيث سيتم تكريم المعرض والحصول على شهادة (غينيس) العالمية لاندماج الحضارات.

ويهتم معرض (اندماج الحضارات) بتلوين أنماط التحديات ومكامن الجمال التي تختزلها بيئة العيش في المملكة العربية السعودية الغنية والمشبعة بأوتار الصحراء الجميلة، ويتوج المعرض أهدافه بنشر رسالة السلام والتفاهم وتقبل الثقافات والمعتقدات والديانات الأخرى، واحترام مساحة الفوارق بين البشر في هذا الكون الواسع.

وبهذه المناسبة تحدثت الفنانة علياء الدقس مديرة معرض "اندماج الحضارات" لـ"سبق" قائلةً: إنني وبكل فخر أضع رسوماتي تحت القطب الجنوبي ليكون أول معرض تشكيلي سعودي تحت مياه القطب الجنوبي في العالم مما سيؤهلني لدخول موسوعة (غينيس)،

وأضافت الدقس :" ما يجعلني فخورة أكثر هو أن الرسومات المشاركة بها جميعها رسومات وطنية وليست تعبيرية مثل المعارض السابقة لاندماج الحضارات وأنه وقبل مشاركتي في القطب الجنوبي سيتم انشاء معرض أندماج الحضارات بنسخته السادسة بمدينة جدة وبحضور كبير من نخبة رجال الاعمال والفنانين التشكيلين بالمملكة وخارجها ونخبة من رجال الاعلام المهتمين في هذا المجال

وأكدت خلال حديثها لـ "سبق" أن الفكرة لديها ولدت من الحدث العالمي الذي سيقام في القطب الجنوبي في مارس 2018 حيث ستكون الدكتورة السعودية مريم فردوس أول امرأة في العالم تغوص تحت مياه القطبين المتجمدين، مبينة أنها قررت أن يكون معرض اندماج الحضارات في نسخته السابعة متزامنا مع هذا الحدث، حيث سأشارك في هذا الحدث بعدد من الأعمال الوطنية التشكيلية التي تمثل قادة هذا الوطن

وأوضحت أنه ستكون هناك تجهيزات لإقامة المعرض وتنفيذه خلال 10 أيام في موقع الحدث فيما سيقوم فريق من هولندا بتجهيز القوالب التي توضع فيها اللوحات ومن ثم إنزالها تحت الماء لمدة 30 دقيقة وتصوير هذا الحدث بالكاميرات الخاصة.