قطر تسجل 1368 إصابة جديدة بفيروس كورونا

3 وفيات ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 57 حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للوفيات يرتفع بذلك إلى 57 حالة.

وأشارت "الصحة القطرية" إلى تسجيل 1368 إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع الحصيلة الإجمالي إلى 70158 حالة.