"الفيصل" لأخضر 23: حققتم تأهلاً مشرفاً

هنأ الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس هيئة الرياضة، لاعبي الأخضر تحت 23 عاماً بعد تأهلهم لنصف نهائي آسيا.

وكتب مغرداً: "الحمد لله.. أبارك لأبطال الأخضر (تحت 23 عاماً) قدموا أداءً رائعاً، ونجحوا في تحقيق تأهل مشرف.. وتمنياتي لهم بالتوفيق في الدور نصف النهائي.. مبروك للجميع".

وكان "الأخضر" قد تخطى عقبة تايلاند اليوم 1-0 عبر ركلة جزاء سجّلها عبدالله الحمدان.