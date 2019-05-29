بعد تكليفه مديرًا لتعليم نجران.. "العتيبي": نسعى لمواكبة رؤية ٢٠٣٠

قال: سنسعى جاهدين لتحقيق أهداف الوزارة والرقي بالعملية التربوية والتعليمية

صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتكليف الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، مديرًا لإدارة التعليم بمنطقة نجران.

وأعرب "العتيبي" عن بالغ اعتزازه وفخره بالثقة الغالية من وزير التعليم؛ سائلًا المولى عز وجل أن يوفقه لأداء مهامه ومسؤولياته على أكمل وجه، لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.

وأكد أن الوطن يستحق من الجميع البذل، وتقديم كل ما يملك خدمة لأبنائه؛ مبينًا أن هذا التكليف سيكون حافزًا له ولزملائه لبذل مزيد من العطاء ومضاعفة الجهد، والسعي الجادّ لتحقيق أهداف الوزارة الرامية للرقي بالعملية التربوية والتعليمية ومواكبة رؤية الوطن ٢٠٣٠.