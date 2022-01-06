"المدني" يدعو لمراعاة إرشادات السلامة أثناء الرحلات البرية

أكد أهمية التهوية المناسبة في الخيام عند إشعال الفحم

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية اختيار الأماكن الآمنة والمناسبة أثناء القيام بالرحلات البرية ونصب الخيام بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة والابتعاد عن الأماكن الخطرة مع ضرورة إبلاغ الأهل بالوجهة المقصودة وتوقيت العودة.

وشددت على أهمية التهوية المناسبة في الخيام عند إشعال الفحم للوقاية من الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، مع التأكد من إطفاء النار قبل النوم، وتوفير طفاية حريق مناسبة أثناء الرحلة، متمنيةً السلامة للجميع.

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06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443 03:31 PM

أكد أهمية التهوية المناسبة في الخيام عند إشعال الفحم

"المدني" يدعو لمراعاة إرشادات السلامة أثناء الرحلات البرية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية اختيار الأماكن الآمنة والمناسبة أثناء القيام بالرحلات البرية ونصب الخيام بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة والابتعاد عن الأماكن الخطرة مع ضرورة إبلاغ الأهل بالوجهة المقصودة وتوقيت العودة.

وشددت على أهمية التهوية المناسبة في الخيام عند إشعال الفحم للوقاية من الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، مع التأكد من إطفاء النار قبل النوم، وتوفير طفاية حريق مناسبة أثناء الرحلة، متمنيةً السلامة للجميع.

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