نائب أمير الشرقية يكرم "الدوسري" منقذ طفلة إسكان الخبر قبل سقوطها

قال: ما قام به يجسّد أروع الأمثلة في حب الخير ومساعدة الآخرين

كرم نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء الشاب ناصر بن دغش الدوسري، الذي ساهم في إنقاذ طفلة علقت في إسكان الخبر المدني بعد أن تسللت إلى النافذة في الدور الثالث وخرجت منها على الشرفة، وقبل سقوطها استطاع الشاب الدوسري الوصول إليها وإنقاذها من السقوط .

وثمن الأمير هذا الموقف البطولي والشجاع من الشاب الدوسري ومبادرته في إنقاذ الطفلة، مؤكداً أن ما قام به يجسد أروع الأمثلة في حب الخير ومساعدة الآخرين، لاسيما وأن إنقاذ النفس البشرية فيه أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى .

موجهاً بأهمية التقيد بالسلامة العامة في المنازل وعدم تعريض الأطفال للخطر - داعياً أن يحفظ الله أبناءنا وبناتنا من كل مكروه.