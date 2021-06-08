أجواء حارة جدًّا.. "طقس الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني": أمطار بهذه المناطق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجنوب المدينة، وسلطنة عمان).
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "أجواء من حارة إلى حارة جدًّا على معظم المناطق والخليج نهارًا، ومعتدلة في ساعات الفجر الأولى".
وتابع: "المرتفعات الجبلية معتدلة نهارًا تميل للبرودة ليلًا".
قال: المرتفعات الجبلية معتدلة نهارًا تميل للبرودة ليلًا.. وساعات الفجر معتدلة
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجنوب المدينة، وسلطنة عمان).
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "أجواء من حارة إلى حارة جدًّا على معظم المناطق والخليج نهارًا، ومعتدلة في ساعات الفجر الأولى".
وتابع: "المرتفعات الجبلية معتدلة نهارًا تميل للبرودة ليلًا".