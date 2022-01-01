إزالة 54 قاربًا متهالكًا من شاطئ الشعيبة بمكة لمعالجة التشوه البصري

جولات تفتيشية أسفرت عن إغلاق منشأة غذائية لمخالفتها التدابير الوقائية

أسفرت جهود أمانة العاصمة المقدسة في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري ممثلة في وكالة بلدية جنوب مكة الفرعية ضمن حملة ‏التحسين وفق خطط المعالجة الشاملة التي تعمل بها الأمانة؛ عن إزالة 54 قاربًا متهالكًا من شاطئ الشعيبة بالتنسيق مع خفر السواحل.



وضمن الجولات التفتيشية والرقابية التي نفذتها وكالة البلديات على المنشآت الغذائية للتأكد من مدى استيفائها الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا؛ أغلقت الأمانة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية منشأة غذائية بعد ضبط عدة مخالفات صحية استوجبت الإغلاق.