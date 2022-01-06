الشيخ محمد السبر: ‏النقول عند فقد العلماء لا تعني القنوط والتشاؤم

قال الداعية الإسلامي الشيخ محمد السبر: إن النقول والآثار عند فقد العلماء لا تعني القنوط والتشاؤم.
وكتب "السبر" عبر حسابه في "تويتر": "مات إمام العلماء محمد ﷺ وصحابته وأتباعهم، ولم يزل دين الله باقيًا ظاهرًا".
وأضاف: "ولكن المقصود هو بيان مكانة العلماء في الأمة، وأن يعرف الناس منزلتهم، وأن الخير قريب منهم ما بقوا بينهم، لينهلوا من هديهم والرجوع إليهم فيما يشكل عليهم".
قال إن المقصود بيان مكانتهم في الأمة ومعرفة الناس منزلتهم
قال الداعية الإسلامي الشيخ محمد السبر: إن النقول والآثار عند فقد العلماء لا تعني القنوط والتشاؤم.
وكتب "السبر" عبر حسابه في "تويتر": "مات إمام العلماء محمد ﷺ وصحابته وأتباعهم، ولم يزل دين الله باقيًا ظاهرًا".
وأضاف: "ولكن المقصود هو بيان مكانة العلماء في الأمة، وأن يعرف الناس منزلتهم، وأن الخير قريب منهم ما بقوا بينهم، لينهلوا من هديهم والرجوع إليهم فيما يشكل عليهم".