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قال إن المقصود بيان مكانتهم في الأمة ومعرفة الناس منزلتهم

الشيخ محمد السبر: ‏النقول عند فقد العلماء لا تعني القنوط والتشاؤم

قال الداعية الإسلامي الشيخ محمد السبر: إن ‏النقول والآثار عند فقد العلماء لا تعني القنوط والتشاؤم.



وكتب "السبر" عبر حسابه في "تويتر": "مات إمام العلماء محمد ﷺ وصحابته وأتباعهم، ولم يزل دين الله باقيًا ظاهرًا".



وأضاف: "ولكن المقصود هو بيان مكانة العلماء في الأمة، وأن يعرف الناس منزلتهم، وأن الخير قريب منهم ما بقوا بينهم، لينهلوا من هديهم والرجوع إليهم فيما يشكل عليهم".