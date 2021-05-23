الحكومة الأردنية: اعتداءات سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى

قالت: تصرّف مرفوض وتصعيد جديد يهدف إلى تعطيل عمل إدارة أوقاف القدس

عدّت الحكومة الأردنية اعتداء سلطات الاحتلال صباح اليوم على المسجد الأقصى، واعتقال وضرب الحراس والموظفين في المسجد، تصرف مرفوض وتصعيد جديد يهدف إلى تعطيل عمل إدارة أوقاف القدس، وترهيب لموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وأكد وزير الأوقاف الأردني الدكتور محمد الخلايلة أن هذه الاعتداءات من قبل سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى وعمل إدارة الأوقاف.

الحكومة الأردنية المسجد الأقصى

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23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442 04:00 PM

قالت: تصرّف مرفوض وتصعيد جديد يهدف إلى تعطيل عمل إدارة أوقاف القدس

الحكومة الأردنية: اعتداءات سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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عدّت الحكومة الأردنية اعتداء سلطات الاحتلال صباح اليوم على المسجد الأقصى، واعتقال وضرب الحراس والموظفين في المسجد، تصرف مرفوض وتصعيد جديد يهدف إلى تعطيل عمل إدارة أوقاف القدس، وترهيب لموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وأكد وزير الأوقاف الأردني الدكتور محمد الخلايلة أن هذه الاعتداءات من قبل سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى وعمل إدارة الأوقاف.

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