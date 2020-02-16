بمستشفى عسير المركزي.. عملية نوعية لتعويض نصف عظمة الفخذ

الأولى من نوعها بالمملكة.. باستخدام جهاز "الإليزاروف"

نجح فريق طبي بوحدة جراحة تقويم الأطراف والتطويل بقسم العظام بمستشفى عسير المركزي، بقيادة استشاري جراحة العظام وتقويم الأطراف الدكتور عايض الشهراني، في إجراء عملية نوعية؛ لتعويض نصف عظمة الفخذ المفقودة لمريض إثر حادث مروري، وتعتبر هذه العملية أول حالة من نوعها مسجلة وموثقة بالمملكة.

وتفصيلاً، أوضحت "صحة عسير" أن الحادث المروري أدى إلى إصابة شديدة للطرف السفلي الأيمن للحالة مع فقدان (١٥ سم) تشكل النصف السفلي لعظمة الفخذ باستثناء الجزء المفصلي بالركبة.

وأضافت "صحة عسير": "تمت العملية بتقنية نقل العظم التدريجي وتعويضه من عظم المريض المتبقي بواسطة جهاز (الإليزاروف الحلقي)، وتمكّن المريض من استعادة كامل العظم المفقود بهذه التقنية والوقوف والمشي بعد إزالة الجهاز، بفضل الله .

من جانبه، قدّم رئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى الدكتور عوض شفلوت، شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، على ما يحظى به قسم جراحة العظام من دعم كبير في توفير الإمكانيات اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات النوعية وغيرها، كما قدّم شكره لمساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور عبدالله قداح، والمشرف العام على مستشفى عسير الدكتور علي بن سعيد مستور على متابعتهما المستمرة.