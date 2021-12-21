السعودية للشحن الراعي الرسمي لأول سعودية مرخصة تشارك في داكار

وقعت شركة الخطوط السعودية للشحن عقداً لرعاية سائقة الراليات مشاعل العبيدان التي تستعد للمشاركة في رالي داكار مطلع العام 2022 باعتبارها أول متسابقة سعودية في الحدث العالمي الذي تحتضنه تضاريس المملكة للسنة الثالثة على التوالي وجرت مراسم التوقيع بمقر الشركة بمدينة جدة

ورحب الرئيس التنفيذي "تيدي زيبتز" بانضمام العبيدان الى قائمة الرعاية التي تقدمها السعودية للشحن لمختلف الأحداث والمناسبات الهامة مشيراً إلى أن هذه الخطوة تنطلق من عدة ركائز أهمها دعم المتميزين السعوديين في المنافسات الرياضية العالمية وكون المتسابقة تمثل المرأة السعودية التي تميزت في جميع المجالات نتيجة للدعم الذي تجده من كافة القطاعات والذي يعزز من حضورها كعنصر هام في تحقيق الإنجازات والتطلعات.

وأضاف الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن قائلاً: "ندرك أهمية البطولات والمناسبات التي تستضيفها المملكة فضلا عن المشاركة الفاعلة التي نقدمها من خلال تسخير القدرات التشغيلية والخدمات اللوجستية لإقامة مثل هذه السباقات التي تتسم بالتحدي وأهمية عامل الوقت وهي معايير مهمة نراعيها ونتعامل معها بشكل يومي أثناء تقديم خدماتنا للشحن حول العالم .

بدورها عبرت سائقة الراليات مشاعل العبيدان عن سعادتها بتوقيع عقد رعاية السعودية للشحن لدعم مشاركتها في الرالي العالمي متمنية أن تحقق الشراكة أهدافها للوصول إلى النتائج المرجوة مشيرة إلى أنها حرصت على اختيار شريك استراتيجي يدعم جوانب حضورها على المدى البعيد

وينطلق السباق بمشاركة 70 جنسية مختلفة من جميع فئات الرالي، في الرحلة التي يبدأ مسارها من مدينة حائل، وتنتهي بمدينة جدة، ويُعتبر أصعب وأطول رالي في العالم، يجوب فيه السائقون مدن السعودية في ظروف مناخية وتضاريس مختلفة وتعد مشاعل العبيدان أول فتاة سعودية تشارك في رالي داكار الدولي وذلك بعد مشاركتها في رالي "باخا أراغوان" في اسبانيا، والذي يعتبر خامس جولات بطولة كأس العالم لـ"كروس كانتري" التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، وتحقيقها المركز الثاني في سباق رالي حائل لفئة سيارات تي 3 في آخر جولة من بطولة العالم لـ"كروس كانتري"، لتكون بذلك المرأة السعودية الأولى التي تفوز بلقب رياضي في هذا السباق.