"نبض البيعة".. أمسية وطنية لبرنامج الرعاية والتأهيل بفعاليات متنوعة

بدأت بالسلام الملكي وتجديد البيعة للملك سلمان والعديد من المشاركات الوطنية

انطلقت عبر منصة "زووم" الالكترونية الأمسية الوطنية "نبض البيعة" التي أقامها برنامج الرعاية والتأهيل التابع لمباحث المنطقة الشرقية تجديداً لذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في البلاد.

شارك في برنامج الأمسية نخبة من الأعيان والقيادات في المؤسسات والدوائر الحكومية في المنطقة الشرقية؛ من بينهم مدير شرطة محافظة القطيف اللواء ظافر بن ناصر الشهري، ورئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، وعميد كلية الآداب بجامعة الملك فيصل رئيس النادي الأدبي بالأحساء الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري، ومدير استديوهات الإذاعة بالدمام صالح العجرفي الغامدي، وأستاذ أنظمة التحكم بجامعة الملك فهد سابقاً رئيس لجنة تحكيم جائزة القطيف للإنجاز المهندس الدكتور فؤاد محمد السني، ومدير هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء عادل الذكرالله، ومدير مكتب الغرفة التجارية بمحافظة القطيف المهندس عبدالمحسن الفرج، والدكتورة أحلام بنت عبدالكريم القطري طبيب استشاري بأمراض الدم رئيس جمعية العطاء النسائية الأهلية بالقطيف، والرئيس التنفيذي وعضو إدارة نادي الفتح الرياضي أحمد عبدالعزيز العيسى، ومدير مدينة جواثا السياحية بالأحساء رجل الأعمال سعيد بن علي الجبران، وعميد بن جعفر أبوالمكارم من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف، والمستشار الإداري بدائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف كمال عبدالحميد الخطي، ورئيس بلدية محافظة القطيف وقاضي الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف الشيخ الدكتور عبدالعظيم المشيخص، ومدير شعبة الشؤون الأمنية بشرطة محافظة القطيف العميد أحمد بن عوده السبيعي، ومدير مستشفى القطيف المركزي الدكتور رياض بن طاهر الموسى، ومدير مكتب تعليم القطيف عبدالله بن علي القرني، والشيخ منصور السلمان الجشي، والمدير التنفيذ لمجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام الدكتور محمد بن علي الزهراني، وخالد بن أحمد الفرج فريق عوامية بايكرز، وأعضاء اللجنة الاستشارية في برنامج الرعاية والتأهيل الدكتور أحمد فاضل الغامدي، والدكتور أحمد الخلف، إلى جانب كوكبة من الأكاديميين والفنانين والمهتمين بالشأن العام.

وتضمنت الأمسية التي امتدت لساعتين تقريباً العديد من الفعاليات والمشاركات الوطنية كالعزف الموسيقي من قبل الفرقة الشبابية السعودية (ميوزيك آرت) والفن التشكيلي متمثلاً في الفنانة كريمة المسيري والمنشدين علاء الحبابي ومحسن المرهون، وحرص القائمون على برنامج الرعاية والتأهيل على التنوع في الموضوعات التي تصب في تعزيز الهوية الوطنية حيث بدأت الأمسية بالسلام الملكي وتجديد البيعة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ثم قدم عضو برنامج الرعاية والتأهيل جلال الناصر كلمة البرنامج التي عبر من خلالها عن الولاء والبيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وشارك في هذه الأمسية العديد من الجهات الحكومية والأهلية التي أسهمت في إثراء الفعاليات التي ركزت في مضامينها على العديد من المحاور الوطنية؛ مثل تنمية الشباب ودور الإعلام في تعزيز الهوية الوطنية ورعاية الموهوبين في ظل الرؤية الوطنية 2030، وحول الاحتضان النفسي للشباب ومساعدتهم لتحقيق الإنجازات الوطنية التي تخدم الذات وتسهم في بناء الوطن. كما احتوت الأمسية على فيديو توثيقي لبعض إنجازات برنامج الرعاية والتأهيل.

وشكر البرنامج جميع المشاركين والقائمين على هذه الأمسية ومن حضرها عبر منصة "زووم".



يشار إلى أن برنامج الرعاية والتأهيل يقيم إلى جانب هذه الأمسية فعاليات ميدانية متنوعة سيتم إقامتها يوم السبت على ساحل الرملة البيضاء في جزيرة تاروت وكذلك في كورنيش دارين.