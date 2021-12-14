ضحايا كورونا.. 94 حالة وفاة بكوريا الجنوبية و44 حالة بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت كوريا الجنوبية 5567 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 528 ألفًا و652.

كما سجلت البلاد 94 حالة وفاة، وهي أعلى حصيلة وفيات يومية منذ تفشي الجائحة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 4387 وفاة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، 799 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و44 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 369997، من ضمنهم 307926 حالة تم شفاؤها، و21104 حالات وفاة.